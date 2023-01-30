Обмін звичайних лампочок на енергозберігаючі: велика програма стартувала, що потрібно знати українцям

Проєкт з енергозаощадження профінансував Євросоюз і розпочинається з фізосіб

В Україні за підтримки Європейського Союзу для громадян стартував масштабний проєкт із безкоштовної заміни ламп накалювання на енергоощадні LED-лампи. Мета програми, яку профінансував ЄС, направлена на зниження споживання електроенергії до 10% в моменти пікового навантаження на вітчизняну енергосистему.

Про це у понеділок, 30 січня, на пресконференції у Києві повідомила перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко, повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Відсьогодні ми запускаємо програму обміну ламп для населення. Це важливий крок для зменшення навантаження на енергосистему України. LED-лампи для безкоштовного обміну є у наявності в усіх обласних центрах, окрім тимчасово окупованих, а також у Краматорську, Кривому Розі та Покровську. Станом на зараз у відділеннях "Укрпошти" вже знаходиться 6,6 млн LED-ламп. До кінця лютого в Україну надійде 20 млн ламп в рамках цієї програми", — повідомила чиновниця, уточнивши, що заміна ламп за рік заощадить країні орієнтовно 1 ГВт електроенергії, що еквівалентно річному обсягу генерації однієї атомної електростанції.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що Брюссель пішов на зустріч Києву, щоб мінімізувати наслідки масштабних ударів рф по українській енергетиці.

"Атакуючи українську енергосистему, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, росія прагне перетворити зиму на зброю у війні проти українців, ще більше ускладнює їхнє життя; позбавити лікарні, служби екстреної допомоги та домівки електроенергії, опалення і води. Це воєнні злочини, вони не можуть залишатися безкарними. Наше завдання — мінімізувати й подолати їх наслідки. Переконаний, що в цій роботі немає дрібниць, і кожна лампочка, яку замінять українці, також працюватиме на перемогу", — сказав посол.

Для зручності обміну і пришвидшення процесу обміняти 5 старих ламп можна двома способами: у відділеннях "Укрпошти" (для цього потрібно мати паспорт та код платника податків), або через попереднє замовлення у застосунку "Дія".

Як пояснив диджиталізацію процесу віцепрем'єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров, при обміні ламп "Дія" позбавить користувачів зайвої бюрократії і черг у відділеннях.

"Щоб українці могли отримати нові лампи в кілька кліків, а не витрачали час на походи в держоргани і черги. Відтепер у застосунку "Дія" українці можуть подати заявку на безоплатний обмін п'ятьох старих ламп розжарювання на 5 енергоощадних LED-ламп. А потім гарантовано отримати їх у відділеннях "Укрпошти". Так, кожен українець зможе зробити внесок у збереження електроенергії, а отже, у посилення безпеки України", — пояснив він.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та посол ЄС Матті Маасікас першими обміняли старі лампи на нові

У свою чергу генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський додав, що заміна старих ламп на нові проходитиме в декілька етапів. Спочатку процес охопить найбільші міста (де природно споживається більше е/е), а потім поступово черга дійде навіть до віддалених сіл.

"Десь в середині лютого плануємо запустити другу хвилю, і в кінці місяця після 25-го числа — в селах. Після закінчення виплат пенсій, комунальних платежів ми зможемо спокійно розвести LED-лампи (в сільську місцевість, — Авт.), підготуватись, а потім будемо дивитися на попит. Десь він буде більшим, і на це будемо оперативно кожен день реагувати. Якщо десь розібрали лампочки, будемо бачити, куди саме їх треба додавати. Якщо їх не вистачатиме, чекатимемо нову партію з ЄС і потім розподілятимемо. Через "Дію" це буде простіше — ми будемо бачити, де саме люди замовили, і зможемо туди спрямувати необхідну кількість", — сказав Смілянський.

Обміняти 5 ламп різного розміру можна безпосередньо в "Укрпошті", або замовити їх у "Дії"

За його словами, певна затримка з постачанням LED-ламп пов'язана зокрема з тим, що навіть для ЄС кількість у 20 млн штук є надзвичайно великою. Під час першої хвилі для доставки мільйонів ламп використовуються сотні вантажних автівок. Можливо, в майбутньому до програми доєднається українське підприємство "Іскра", яке виготовляє LED-лампи за євростандартами.

Смілянський при цьому уточнив, що старі "лампи Ілліча" після обміну планують утилізувати за принципом сортування — скло окремо, а метал окремо.

"Ця програма із заміни лампочок для людей — перша хвиля. А далі будуть юридичні особи, державні установи і т.д. Мета — зробити так, щоб в Україні, як у Європі, були енергоефективні лампи. Почали з людей, тому ще це 40% споживання… Будемо працювати сегментно, потім перейдемо до держустанов. Якщо задоволимо попит серед людей, коли всі поміняють, далі перейдемо до держустанов, шкіл, садочків тощо. Програма продумана, щоб була системна робота… До речі, на вихідних були на нараді в Кабміні і подивились (де ми перебували), так там вже замінили лампочки. Так що там — все у порядку", — сказав гендиректор "Укрпошти".

Ігор Смілянський розповів, що в Кабміні вже замінили лампи на сучасні енергоощадні

Як повідомлялося, нещодавно інженер Євген Дремко з Дніпра на тлі проблем з електрикою в Україні змайстрував незвичайний пристрій для видобутку електроенергії. Поки що у нього готовий лише макет, проте вже незабаром він планує зробити повноцінну установку.