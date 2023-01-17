Користь для всієї України чи іграшка: мешканець Дніпра знайшов спосіб добувати електроенергію "за копійки"

Собівартість енергії складає всього 50 копійок за кіловат

Інженер Євген Дремко з Дніпра на тлі проблем з електрикою в Україні змайстрував незвичайний пристрій для видобутку електроенергії. Поки що у нього готовий лише макет, проте вже незабаром він планує зробити повноцінну установку.

Винахідник розповів "Суспільному", що генератор працюватиме за рахунок гравітації — підвішений вантаж під впливом сили тяжіння опускається вниз і виробляє механічну енергію. Її потім генератор перетворює на електричну. Частина енергії витрачається на підйом вантажів, а решту можна використовувати для заряджання гаджетів.

За словами Дремка, собівартість енергії становить лише 50 копійок за кіловат. Водночас ккд цього незвичайного пристрою залежатиме від встановленого генератора. Найбільша ефективність буде при використанні трифазного – 80-90%. Зазначається, що вартість сонячної панелі становить 19 тисяч гривень, проте її ккд становить 19%.

На сьогодні у інженера-дніпрянина готовий лише макет пристрою. Однак 2022 року він отримав патент на свій винахід і вже найближчим часом він планує втілити у життя свій задум і зробити повноцінний прилад.

Як виявилося, на створення цього незвичайного пристрою Євгена Дремка надихнув механізм роботи старого годинника. Подібні електростанції будують у Європі та США, проте вони використовують великі панелі для спуску вантажу. Водночас прилад, винайдений українцем, займатиме площу лише 2 на 2 метри.

Інженер та IT-програміст "розумних розеток" Микола Бойченко скептично поставився до винаходу і в коментарі "Телеграфу" розповів, що у такий спосіб можна заживити, наприклад, лампочку. Однак на щось більше годі розраховувати.

"Отримання енергії за допомогою гравітації винайшли давно – годинник з ланцюгом і гирями, — каже він і як приклад навів гравітаційну лампу Gravity Light, генератор якої здатен виробляти одну десяту ватта, чого досить для живлення LED-лампи чи декількох світлодіодів. — Але я дуже сумніваюся, що це підійде для чогось більшого, аніж лампочка – запаришся перевішувати вантаж".

На його думку, такі пристрої нерідко намагаються видати за панацею, яка врятує Україну від нестачі електроенергії. Однак насправді це не так.

"Всі відносно прості способи отримання електроенергії винайшли дуже давно. А непрості (типу сонячних панель, енергія з радіохвиль) — це все дорого і специфічно і в плані виготовлення, і у використанні", — підсумував Бойченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кабінеті міністрів розповіли, як можна зменшити цифри у платіжках за електроенергію.