Дослідники створили перший їстівний дрон (відео)

Розробка призначена для допомоги людям під час стихійного лиха

На відміну від іранських дронів, які несуть смерть і руйнування, швейцарці з технологічного інституту Лозанни представили цікавий дрон із крилами з хлібців, єдина мета якого — бути з’їденим.

Про це пише Gegadget.

Однак не варто чекати на подібну страву на прилавках — її розробили для порятунку людей, які застрягли у важкодоступних місцях.

Розмах крил БПЛА становить 70 сантиметрів, а максимальна швидкість польоту сягає 36 км/год. Крила зроблені з рисових хлібців, склеєних звичайним желатином та покритих спеціальною захисною плівкою. Враховуючи, що рисовий хлібець містить у собі 3870 ккал/кг, калораж кожного крила еквівалентний середньому сніданку (300 ккал). Паралельно дрон може нести до 80 г корисного навантаження, яке може включати вітаміни або воду.

Перший у світі їстівний дрон

Якщо звичайний дрон може нести лише до 30% від своєї маси як додаткове навантаження, цей же, за рахунок своєї їстівності, збільшив цей показник до 50%. Однак це не межа, оскільки творці мають намір доопрацювати свій БПЛА харчовим воском, живильним жиром та їстівним контейнером з водою. Розробка націлена на швидкий та дешевий спосіб допомогти людям під час стихійних лих.

Нагадаємо, що, на відміну від дбайливих швейцарців, американці більше налаштовані на розваги, тому їх розробки призначені переважно для тих, хто шукає гострих відчуттів.