Исследователи создали первый съедобный дрон (видео)
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Разработка предназначена для помощи людям во время стихийных бедствий
В отличие от иранских дронов, которые несут смерть и разрушения, швейцарцы из технологического института Лозанны представили любопытный дрон с крыльями из хлебцев, единственная цель которого — это быть съеденным.
Об этом пишет Gegadget.
Однако не стоит ждать подобное блюдо на прилавках — его разработали для спасения людей, застрявших в труднодоступных местах.
Размах крыльев БПЛА составляет 70 сантиметров, а максимальная скорость полёта достигает 36 км/ч. Крылья сделаны из рисовых хлебцев, склеенных обычным желатином и покрытых специальной защитной плёнкой. Учитывая, что рисовый хлебец содержит в себе 3870 ккал/кг, калораж каждого крыла эквивалентен среднему завтраку (300 ккал). Параллельно дрон может нести до 80 граммов полезной нагрузки, которая может включать витамины или воду.
Если обычный дрон может нести только до 30% от своей массы в качестве добавочной нагрузки, этот же, за счёт своей съедобности, увеличил данный показатель до 50%. Однако это не предел, так как создатели намерены доработать свой БПЛА пищевым воском, питательным жиром и съедобным контейнером с водой. Разработка нацелена на быстрый и дешёвый способ помочь людям во время стихийных бедствий.
Напомним, что, в отличие от рачительных швейцарцев, американцы больше настроены на развлечения, поэтому их разработки предназначены в основном для тех, кто ищет острых ощущений.