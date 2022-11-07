Исследователи создали первый съедобный дрон (видео)

Разработка предназначена для помощи людям во время стихийных бедствий

В отличие от иранских дронов, которые несут смерть и разрушения, швейцарцы из технологического института Лозанны представили любопытный дрон с крыльями из хлебцев, единственная цель которого — это быть съеденным.

Об этом пишет Gegadget.

Однако не стоит ждать подобное блюдо на прилавках — его разработали для спасения людей, застрявших в труднодоступных местах.

Размах крыльев БПЛА составляет 70 сантиметров, а максимальная скорость полёта достигает 36 км/ч. Крылья сделаны из рисовых хлебцев, склеенных обычным желатином и покрытых специальной защитной плёнкой. Учитывая, что рисовый хлебец содержит в себе 3870 ккал/кг, калораж каждого крыла эквивалентен среднему завтраку (300 ккал). Параллельно дрон может нести до 80 граммов полезной нагрузки, которая может включать витамины или воду.

Первый в мире съедобный дрон

Если обычный дрон может нести только до 30% от своей массы в качестве добавочной нагрузки, этот же, за счёт своей съедобности, увеличил данный показатель до 50%. Однако это не предел, так как создатели намерены доработать свой БПЛА пищевым воском, питательным жиром и съедобным контейнером с водой. Разработка нацелена на быстрый и дешёвый способ помочь людям во время стихийных бедствий.

Напомним, что, в отличие от рачительных швейцарцев, американцы больше настроены на развлечения, поэтому их разработки предназначены в основном для тех, кто ищет острых ощущений.