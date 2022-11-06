Лови волну: создан прототип доски для сёрфинга с реактивным двигателем (видео)

На сайте производителя предлагают на выбор доски длиной 2 м, 2,4 м и 2,7 м

Пока украинцев интересуют технологии сохранения тепла в зиму без отопления, избалованных солнцем жителей американского штата Флорида куда более занимает возможность испытать острые ощущения во время отдыха.

Именно для них стартап Jetson Surf Technology из Флориды создал электрическую доску для сёрфинга с реактивным двигателем, пишет New Atlas.

Прототип под названием Jetson имеет четыре режима скорости, последний из которых подразумевает ускорение до 10 км/ч, что раскрывает новые возможности перед любителями водного экстрима.

Доска изготовлена из эпоксидной смолы, оснащена четырьмя съёмными плавниками и двигателем, обеспечивающим тягу до 9 кг. Мотор приводится в действие водонепроницаемой сенсорной панелью, встроенной в корпус, на которой пользователи могут выбирать между четырьмя режимами скорости: от 25% мощности, при которой доска разгоняется до 3 км/ч, до 100% с ускорением в 10 км/ч.

Пульт управления доской

Задумка с режимами обусловлена тем, что более низкие скорости могут использоваться для помощи сёрферам, когда они гребут или удерживают позицию ожидания при сильном течении, в то время как более высокие скорости могут помочь им преодолевать и ловить волны.

Съемные плавники

Разработчик утверждает, что при активации режима максимальной мощности двигатель будет работать на таком показателе в течение 12 секунд, а затем снизится до 75% ещё на 100 секунд, после чего автоматически отключится — если пользователь не решит сделать это раньше вручную. При использовании 25% и 50% мощности движок отключается через 100 секунд.

Первая поездка на доске

На сайте Indiegogo предлагают на выбор доски длиной 2 м, 2,4 м и 2,7 м, которые весят 8,6, 9,5 и 10,4 кг соответственно.

Цена стартует от 4950 долларов, а поставки начнутся в июне следующего года.

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