Лови хвилю: створено прототип дошки для серфінгу з реактивним двигуном (відео)

На сайті виробника пропонують на вибір дошки довжиною 2 м, 2,4 м та 2,7 м.

Поки українців цікавлять технології збереження тепла в зиму без опалення, розбещених сонцем мешканців американського штату Флорида куди більше займає можливість відчути гострі емоції під час відпочинку.

Саме для них стартап Jetson Surf Technology із Флориди створив електричну дошку для серфінгу із реактивним двигуном, пише New Atlas.

Прототип за назвою Jetson має чотири режими швидкості, останній з яких передбачає прискорення до 10 км/год, що розкриває нові можливості перед аматорами водного екстриму.

Дошка виготовлена з епоксидної смоли, оснащена чотирма знімними плавниками та двигуном, що забезпечує тягу до 9 кг. Мотор приводиться в дію водонепроникною сенсорною панеллю, вбудованою в корпус, де користувачі можуть вибирати між чотирма режимами швидкості: від 25% потужності, при якій дошка розганяється до 3 км/год, до 100% з прискоренням в 10 км/год.

Пульт керування дошкою

Задумка з режимами обумовлена тим, що нижчі швидкості можуть використовуватися для допомоги серферам, коли вони гребуть або утримують позицію очікування при сильній течії, тоді як вищі швидкості можуть допомогти їм долати і ловити хвилі.

Знімні плавці

Розробник стверджує, що при активації режиму максимальної потужності двигун працюватиме на такому показнику протягом 12 секунд, а потім знизиться до 75% ще на 100 секунд, після чого автоматично відключиться — якщо користувач не вирішить зробити це вручну. При використанні 25% і 50% потужності двигун відключається через 100 секунд.

Перша поїздка на дошці

На сайті Indiegogo пропонують на вибір дошки довжиною 2 м, 2,4 м та 2,7 м, які важать 8,6, 9,5 та 10,4 кг відповідно.

Ціна стартує від 4950 доларів, а постачання розпочнеться у червні наступного року.

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