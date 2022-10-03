Новинки технологій: запущено перший у світі літак на підводних крилах

До 2025 Seaglider вже повинен надавати транспортні послуги

Після нападу військ путіна на Україну думки багатьох наших співгромадян зайняті новітніми розробками озброєння, яке допоможе звільнити країну.

Але після перемоги над окупантами багатьох з нас напевно цікавитимуть і інші, "мирніші" інновації: такі, наприклад, як екраноплан Seaglider, прототип якого нещодавно представила американська компанія Regent.

Особливість його в тому, що апарат літає на повітряній подушці між крилами та поверхнею, що дає йому значну підйомну силу та підвищення ефективності порівняно із звичайними літаками – втім, лише в межах води.

Seaglider на воді

"Це швидкий, тихий, комфортний 14-місний електричний прибережний транспорт, здатний долати відстані до 300 кілометрів на швидкості до 300 км/год при штилі. Він має розмах крил близько 5,5 метра, V-подібний корпус та фюзеляж, розташований у воді. Розганяючись перед зльотом, він піднімається з води на підводних крилах. Це піднімає кабіну над хвилями, дозволяючи плавно ковзати над поверхнею на величезній швидкості. Теоретично, такі екраноплани можуть літати і над землею, проте це буде пов’язано з більшим ризиком», - пише New Atlas.

Seaglider під час випробувань

Seaglider від Regent розроблений для повільного рулювання, як човен з V-подібним корпусом/фюзеляжем у воді. Розганяючись перед зльотом, він піднімається з води на підводних крилах, плавно ковзаючи над поверхнею. Це значно знижує опір і, отже, зменшує витрати енергії, яка потрібна на проштовхування води. Підводні крила складаються, як тільки літак виходить із води, і знову розкладаються для посадки.

Випробування екраноплану

Видання зазначає, що Regent вже зібрала понад 18 мільйонів доларів США, необхідних для наступного кроку: створення повномасштабного прототипу з розмахом крила 19,8 метра для пілотованих випробувань, запланованих на 2024 рік. До 2025-го Seaglider вже має здійснювати транспортні послуги.

Seaglider - краса і швидкість над водою

До того ж, новинка має переваги перед літаками наступного покоління (на кшталт "літаючого таксі" VTOL) – Seaglider можна сертифікувати як морське судно, уникаючи перешкод у вигляді сертифікації типу FAA.

Нагадаємо, що раніше вчені представили не менш вражаючу розробку, яка дозволяє зберігати продукти на 300 відсотків часу довше. Крім того, вона в перспективі допоможе врятувати людство від глобального потепління.