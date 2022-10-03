Новинки технологий: запущен первый в мире самолёт на подводных крыльях

К 2025-му Seaglider уже должен оказывать транспортные услуги

После нападения войск путина на Украину мысли многих наших сограждан заняты новейшими разработками вооружения, которое поможет освободить страну.

Но после победы над оккупантами многих из нас наверняка будут интересовать и другие, "более мирные" инновации: такие, к примеру, как экраноплан Seaglider, прототип которого недавно представила американская компания Regent.

Особенность его в том, что аппарат летает на воздушной подушке между крыльями и поверхностью, что даёт ему значительную подъёмную силу и повышение эффективности по сравнению с обычными самолётами — впрочем, только в пределах воды.

Seaglider на воде

Это быстрый, тихий, комфортабельный 14-местный электрический прибрежный транспорт, способный преодолевать расстояния до 300 километров на скорости до 300 км/ч при штиле. Он имеет размах крыльев около 5,5 метра, V-образный корпус и фюзеляж, расположенный в воде. Разгоняясь перед взлётом, он поднимается из воды на подводных крыльях. Это поднимает кабину над волнами, позволяя плавно скользить над поверхностью на огромной скорости. Теоретически, такие экранопланы могут летать и над землёй, однако это будет сопряжено с большим риском", — пишет New Atlas.

Seaglider во время испытаний

Seaglider от Regent разработан для медленного руления, как лодка, с V-образным корпусом/фюзеляжем в воде. Разгоняясь перед взлетом, он поднимается из воды на подводных крыльях, плавно скользя над поверхностью. Это значительно снижает сопротивление и, следовательно, уменьшает затраты энергии, необходимой для проталкивания воды. Подводные крылья складываются, как только самолет выходит из воды, и снова раскладываются для посадки.

Испытания экраноплана

Издание отмечает, что Regent уже собрала свыше 18 миллионов долларов США, необходимых для следующего шага: создания полномасштабного прототипа с размахом крыла 19,8 метра для пилотируемых испытаний, которые запланированы на 2024 год. К 2025-му Seaglider уже должен осуществлять транспортные услуги.

Seaglider на взлете

К тому же, у новинки есть преимущества перед самолетами следующего поколения (по типу "летающего такси" VTOL) – Seaglider можно сертифицировать как морское судно, избегая препятствия в виде сертификации типа FAA.

Напомним, что ранее ученые представили не менее впечатляющую разработку, которая позволяет хранить продукты на 300 процентов времени дольше. Кроме того, она в перспективе поможет спасти человечество от глобального потепления.