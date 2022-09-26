Британские "умные" ракеты могут стать еще полезней для ВСУ: что придумали союзники

Возможность стрелять с воздуха увеличивает дальность ракет вдвое

Британия поставляет Украине различные виды вооружения. Среди них ракеты Brimstone — высокотехнологические и самонаводящиеся, основная способность которых точно поражать движущиеся цели — танки. Эти ракеты особенны также тем, что могут сами найти цель при пуске, а если запущены несколько ракет — распределить их между собой.

Ракеты уже успешно показали себя в Украине против российской армии. Это вызвало всплеск идей в Британии, сообщает Defence-ua. Военные инженеры представили новые разработки противотанковых комплексов на базе колесной бронемашины и других носителей.

Британские мастера сделали универсальный пусковой блок на восемь ракет. Если что-то способно поднять его вес и принять на себя блок по габаритам — его туда установят. Среди необычных и потенциально полезных для ВСУ идей, представленных инженерами, — установить ракеты на квадрокоптер.

Вес Brimstone составляет 50 кг и квадрокоптер T-650 от BAE Systems может принять его на борт. Летательный аппарат может нести вес в 300 кг на 30 км. На один такой квадрокоптер можно повесить три Brimstone. Важно, что дальность ракет на земле — до 20 км, она вырастает вдвое при пуске с воздуха — 40 км декларируется при пуске с вертолета.

Эксперты по военному вооружению отмечают, что специальный квадрокоптер не обязателен — можно прицепить ракету на любой, способный поднять хотя бы один Brimstone, пилон для ракеты и аппаратуру для программирования и передачи команды на пуск.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания передаст Украине новую партию оружия, среди них ракеты к РСЗО и дроны для подводного разминирования. Также ожидается новинка с другой стороны света — по предварительным данным Украина якобы покупает специальную систему ПВО из Израиля против вражеских дронов.