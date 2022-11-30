Акумулятори холоду і пальник у банці для паштету. Недорогі винаходи, які допоможуть при блекауті

Не дуже дорогі товари, які товари допоможуть пережити ці складнощі

Українці вже встигли пристосуватися до постійних блекаутів, а також діляться у Tik Tok та YouTube доступними за ціною винаходами, які можуть врятувати у надзвичайній ситуації. Так, акумулятори холоду для пікніків не дадуть зіпсуватися їжі в холодильнику, а помпу для бутлів можна використовувати замість крана. Ми зібрали для вас перелік не дуже дорогих винаходів людства на випадок відключень. Отже:

Кишенькові грілки і устілки

При відключенні опалення у пригоді стануть туристичні грілки для рук, також можна знайти устілки для взуття. Грілки діляться на декілька різновидів: соляні, хімічні, каталітичні.

Соляну грілку (виглядає як гель у пластиковому пакеті) можна використовувати багато разів, вона активується витиснути металевою пластинкою. Вона буде гріти від 30 хв і більше, далі її потрібно кинути в окріп та перекип’ятити. Ціна зазвичай починається від 150 грн, можна знайти різні варіанти за 250 та 350 грн. Працює вона так:

Хімічна — одноразова, вона починає нагріватися одразу після відкриття упакування при контакті із повітрям. Працює впродовж декількох годин. Хімічну грілку рекомендується стелити на устілку або ж тримати у рукавицях. Коштує приблизно 60 грн за декілька штук.

Хімічна грілка

Каталітична грілка

Каталітична грілка є багаторазовою, всередині розташовується резервуар із ватою, насадкою із сітчастим патроном і кришечки для вентиляції з отворами. Тепло виділяється при окисленні парів бензину в присутності каталізатора. Коштує зазвичай 400-600 грн.

Полум'я у банці, схожій на корм для кота

Власники електронних плит за час блекаутів, напевно вже еволюціонували до приручення вогню з газових пальників. Але, на випадок, якщо балон закінчився або ви не можете собі його дозволити, — є дешевша альтернатива "Пальник портативний".

Гель-паливо на основі спирту у бляшаній консервній банці, схожій на паштет для котів, допоможе приготувати мінімальні страви, посмажити омлет чи просто розігріти холодну їжу. Прозорий екогель легко спалахує і горить до 40 хвилин.

Ставити краще на підставку для спиртових свічок або у духовку. Коштує це від 85 до 235 грн (останнє — набір з 2 шт. та підставки).

Порядок використання:

Відкрийте кришку банки Встановіть банку на рівній негорючій поверхні Встановіть над банкою підставку для посуду (не входить до комплекту) Підпаліть гель Встановіть над вогнем посуд, що нагрівається. Для припинення горіння гелю – закрийте банку кришкою

Акумулятори холоду

Аби зберегти життя для каструлі борщу в холодильнику, можна використати акумулятори холоду, їх зазвичай використовують для портативних холодильників для пікніків. Цей винахід людства завдяки наявності спеціального розчину утримує потрібну температуру довше, перед використанням їх треба заморозити у морозильній камері. Коштують акумулятори від 50 гривень. Додатково можна використати звичайні пластикові пляшки з льодом, але вони тримають холод трішки менше.

Акумулятори холоду

Помпа у ролі крана

Ще один винахід українців з Tik Tok — це використання електричної або механічної помпи у якості крана для умивальника, або навіть душу. Просто потрібно налити технічну воду в бутель з-під питної води. Автоматична помпа коштує в районі 200 грн, механічна — 100 грн.

Заряду такої помпи вистачає на тиждень

Термоковдра

Рятувальна термоковдра (як у голлівудських фільмах, коли приїжджає швидка) коштує копійки, мало важить, але дозволить швидко зігрітися, якщо відімкнуть навіть опалення. Це поліетиленова фольга, вкрита тонким шаром алюмінію. Для збереження тепла, людині слід загортатись сріблястою стороною всередину, а для відбиття – золотистою.

Купити подібну термоковдру можна за 70 гривень.

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