Якщо немає газу та світла: прості способи приготувати або розігріти їжу під час блекауту

Проста інструкція на випадок, якщо не буде газу та світла

Як і минулого року, українців попереджають про можливість блекаутів через ракетні обстріли критичної інфраструктури нашої країни російськими окупантами. Тож уже зараз варто замислитися та підготуватися до періоду, коли доведеться виживати без світла, води чи газу. А ці підказки допоможуть вам пережити блекаут із теплою їжею.

Є кілька способів, як без великих витрат організувати підігрів чи приготування їжі, коли немає світла чи газу, пише apostrophe.ua. Все що знадобиться – це свічки та сухий спирт.

Підігрів їжі на свічках

Вам знадобиться неглибока каструля, свічки та решітка для гриля. Поставте на дно каструлі запалені свічки, а зверху ґрати. Тепер на цю споруду можна ставити металевий посуд і в ньому розігрівати їжу, наприклад, суп, кашу або навіть підсмажити яйце.

Приготування їжі із використанням сухого спирту

Свічки можна замінити таблетками сухого спирту, проте палити його потрібно лише у спеціальному пальнику. Якщо у вас такого немає, то зробіть його власноруч. Застеліть дно каструлі фольгою, покладіть у неї низьку консервну банку з невеликими отворами, а потім викладіть і підпаліть таблетки сухого спирту. Тепер на цьому пальнику можна не лише розігрівати їжу, а й приготувати щось нашвидкуруч.

Спеціальні пакети для розігріву

Такі пакети-нагрівачі їжі хімічної дії є у продажу, проте їх може бути важко знайти. Річ у тім, що розігрівальні пакети для їжі розбирають військові, яким доводиться влаштовувати харчування в екстремальних умовах. Найкраще пошукати пакети на закордонних сайтах.

Раніше "Телеграф" розповідав, які продукти купити на випадок блекауту. Цим найкраще зайнятися вже зараз.