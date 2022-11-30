Аккумуляторы холода и горелка в банке для паштета. Недорогие изобретения, которые помогут при блэкауте

Не очень дорогие товары, которые помогут пережить эти сложности

Украинцы уже успели приспособиться к постоянным блэкаутам, а также делятся в Tik Tok и YouTube доступными по цене изобретениями, которые могут спасти в чрезвычайной ситуации. Да, аккумуляторы холода для пикников не дадут испортиться пище в холодильнике, а помпу для бутылей можно использовать вместо крана. Мы собрали для вас список не очень дорогих изобретений человечества на случай отключений. Итак:

Карманные грелки и стельки

При отключении отопления пригодятся туристические грелки для рук, также можно найти стельки для обуви. Грелки делятся на несколько разновидностей: соляные, химические, каталитические.

Соляную грелку (выглядит как гель в пластиковом пакете) можно использовать многократно, она активируется выжать металлической пластинкой. Она будет греть от 30 мин и больше, далее ее нужно бросить в кипяток и перекипятить. Цена обычно начинается от 150 грн, можно найти разные варианты за 250 и 350 грн. Работает она так:

Химическая – одноразовая, она начинает нагреваться сразу после открытия упаковки при контакте с воздухом. Работает несколько часов. Химическую грелку рекомендуется стелить на стельку или же держать в варежках. Стоит около 60 грн за несколько штук.

Химическая грелка

Каталитическая грелка

Каталитическая грелка многоразовая, внутри располагается резервуар с ватой, насадкой с сетчатым патроном и крышечки для вентиляции с отверстиями. Тепло выделяется при окислении паров бензина в присутствии катализатора. Стоит обычно 400–600 грн.

Пламя в банке, похожее на корм для кота

Владельцы электронных плит за время блэкаутов, наверное, уже эволюционировали к приручению огня из газовых горелок. Но, на случай, если баллон закончился или вы не можете себе его позволить, есть более дешевая альтернатива — "Горелка портативная".

Гель-топливо на основе спирта в жестяной консервной банке, похожей на паштет для кошек, поможет приготовить минимальные блюда, пожарить омлет или просто разогреть холодную пищу. Прозрачный эко-гель легко загорается, его хватает на 40 минут.

Ставить лучше на подставку для спиртовых свеч или в духовку. Стоит это от 85 до 235 грн (последнее – набор из 2 шт. и подставки).

Порядок использования:

Откройте крышку банки. Установите банку на ровной негорючей поверхности. Установите над банкой подставку для посуды. Подожгите гель. Установите над огнем нагреваемую посуду. Для прекращения горения геля – закройте банку крышкой.

Аккумуляторы холода

Чтобы сохранить жизнь кастрюле борща в холодильнике можно использовать аккумуляторы холода, обычно используемые для портативных холодильников для пикников. Данное изобретение благодаря наличию специального раствора удерживает нужную температуру дольше, перед использованием их нужно заморозить в морозильной камере. Стоят аккумуляторы от 50 грн. Дополнительно можно использовать обычные пластиковые бутылки со льдом, но они держат холод немного меньше.

Аккумуляторы холода

Насос в роли крана

Еще одно изобретение украинцев из Tik Tok – это использование электрической или механической помпы в качестве крана для умывальника, или даже душа. Просто нужно налить техническую воду в бутыль из-под питьевой воды. Автоматическая помпа стоит в районе 200 грн, механическая – 100 грн.

Заряда такой помпы хватает на неделю

Термоодеяло

Спасательное термоодеяло (как в голливудских фильмах, когда приезжает скорая) стоит копейки, мало весит, но позволит быстро согреться на случей, если отключат даже отопление. Это полиэтиленовая фольга, покрытая тонким слоем алюминия. Для сохранения тепла человеку следует заворачиваться серебристой стороной внутрь, а для отражения – золотистой.

Купить подобное термоодеяло можно за 70 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как коворкинги, заправки и магазины стали для украинцев собственными "Пунктами несокрушимости".