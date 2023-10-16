Графіки відключення світла в Україні: у Міненерго розповіли, коли вони розпочнуться

Електроенергії, що виробляється, поки що цілком достатньо для задоволення потреб споживачів

На даний момент в жодному регіоні України планові відключення електроенергії не застосовуватимуться. Усі українці будуть зі світлом.

Цю заяву зробили у Міністерстві енергетики України. Так у відомстві прокоментували інформацію про нібито застосування графіків відключень електроенергії, що з’явилися в мережі напередодні опалювального сезону.

У Міненерго наголосили, що зараз електроенергії, яку виробляє українські електростанції, наразі цілком достатньо для задоволення потреб споживачів.

За даними відомства, обмежень електропостачання нині не очікується в жодному з регіонів країни.

У профільному міністерстві додали, що відключення світла можливі лише у разі масованих ворожих обстрілів. А також за технологічних порушень та за несприятливих погодних умов.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні зимових холодів українцям рекомендували купити генератори та пауербанки. Також порадили облаштувати автономні електричні підстанції. Із такою заявою виступив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.