Графики отключения света в Украине: в Минэнерго рассказали, когда они начнутся
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Производимой электроэнергии пока полностью достаточно для удовлетворения потребностей потребителей
На данный момент ни в одном регионе Украины плановые отключения электроэнергии применяться не будут. Все украинцы будут со светом.
Данное заявление сделали в Министерстве энергетики Украины. Так в ведомстве прокомментировали информацию о якобы применении графиков отключений электроэнергии, появившуюся в сети на кануне отопительного сезона.
В Минэнерго подчеркнули, что сейчас электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, в настоящее время полностью достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.
По данным ведомства, ограничений электроснабжения в настоящее время не ожидается ни в одном из регионов страны.
В профильном министерстве добавили, что отключения света возможны только в случае массированных вражеских обстрелов. А также при технологических нарушениях и при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее "Телеграф" сообщил, что в преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали купить генераторы и пауэрбанки. Также посоветовали обустроить автономные электрические подстанции. С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.