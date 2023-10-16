Графики отключения света в Украине: в Минэнерго рассказали, когда они начнутся

Производимой электроэнергии пока полностью достаточно для удовлетворения потребностей потребителей

На данный момент ни в одном регионе Украины плановые отключения электроэнергии применяться не будут. Все украинцы будут со светом.

Данное заявление сделали в Министерстве энергетики Украины. Так в ведомстве прокомментировали информацию о якобы применении графиков отключений электроэнергии, появившуюся в сети на кануне отопительного сезона.

В Минэнерго подчеркнули, что сейчас электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, в настоящее время полностью достаточно для удовлетворения потребностей потребителей.

По данным ведомства, ограничений электроснабжения в настоящее время не ожидается ни в одном из регионов страны.

В профильном министерстве добавили, что отключения света возможны только в случае массированных вражеских обстрелов. А также при технологических нарушениях и при неблагоприятных погодных условиях.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали купить генераторы и пауэрбанки. Также посоветовали обустроить автономные электрические подстанции. С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.