"Света не будет 12 часов": в сети запустили фейк о графиках отключения электричества в Украине

Зимой могут отключать свет из-за обстрелов россиян

В сети распространяют фейковый график отключений света, который якобы грозит украинцам в случае российских атак на объекты энергетической инфраструктуры. В документе якобы от ДТЭК сказано, что света может не быть до 12 часов.

Фото графика опубликовал Антон Комаров. Он попросил украинцев быть внимательными и не вестись на фейки.

Реклама с графиком якобы от ДТЭК вирусится в Фейсбуке. В описании сказано, что света из-за российских атак может не быть от 6 до 12 часов и для каждого региона уже якобы утвержден график. При этом ссылка ведет не на сайт ДТЭК, а на какой-то пустой "новостной портал". Антон Комаров считает, что этот фейк запустили специально, таким образом пытаются раскачать общество изнутри.

"Ух ты! Смотрите какая реклама пошла по ФБ! Естественно, страница якобы ДТЭК фейковая! Будьте внимательны, предупредите близких и родителей, чтобы не велись. Начинают сволочи качать ситуацию", — написал он.

В июле в ДТЭК действительно заявляли о том, что зима 2023-2024 будет сложной, так как энергосистема работает не на 100% мощность после прошлогодних атак. Однако Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью 26 сентября заявил, что графики отключений вводить пока не собираются.

В Министерстве энергетики Украины ранее тоже прокомментировали подобные заявления о графиках отключения света. По их словам, ни в одном из регионов страны не планируют сейчас отключать свет. Более того, в октябре планируется, что все области будут со светом, но все будет зависеть от обстрелов россиян и повреждений энергетической инфрастуктуры.

Также "Телеграф" пообщался с экспертами и выяснил, будут ли отключать электричество украинцам в этот отопительный сезон. По их словам, украинская система ПВО лучше прошлогодней, а вот готовность собственно энергосистемы — хуже.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, при какой температуре зимой могут отключать свет в Украине. Эксперты озвучили свои прогнозы и рассказали, к чему уже сейчас готовиться украинцам.