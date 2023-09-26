Кому и при каких условиях будут отключать электроэнергию: в "Укрэнерго" дали ответ

В "Укрэнерго" графики отключений вводить не планируют

Отопительный сезон в Украине скоро начнется, а россия уже совершила ряд атак на энергосистему страны. Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, кому и при каких условиях будут отключать электроэнергию.

Ситуацию вокруг отключения света в стране он обрисовал в интервью "РБК-Украина". Глава "Укрэнерго" подробно рассказал о подготовке энергосистемы к следующей зиме.

По его словам, графики отключений электроэнергии сейчас актуализируются, в том числе и региональными энергосбытовыми компаниями.

Глава "Укрэнерго" пояснил, что графики отключения света для конкретных потребителей составляются на местах, а не в компании.

"Но вся система некоторых аварийных ограничений электроснабжения будет лучше сбалансирована с учетом опыта прошлого года", — подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что, по сравнению с осенью прошлого года, сейчас гораздо больше больниц, котельных, школ, детсадов, насосных станций оборудованы автономными источниками питания. Поэтому устойчивость объектов критической инфраструктуры на местах в этом году намного выше.

"Мы никаких графиков отключений не планируем. И даже факт их обновления Министерством энергетики не означает, что они будут применены, мы просто должны быть готовы", — резюмировал глава "Укрэнерго".

Напомним, что в преддверии нового отопительного сезона премьер-министр Денис Шмыгаль сделал прогноз, смогут ли украинцы пережить холода без отключений света.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли выключать электричество и насколько украинская энергосистема готова к зиме.