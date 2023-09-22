"Зима точно будет сложная": Шмыгаль заявил о начале российского энерготеррора и сделал прогноз

Новый энерготеррор рф начался примерно две недели

В преддверии нового отопительного сезона премьер-министр Денис Шмыгаль сделал прогноз, смогут ли украинцы пережить холода без отключений света.

По его словам, энергетический террор со стороны россии уже начался. Об этом чиновник заявил на Региональном экономическом форуме.

Денис Шмыгаль пояснил, что россияне уже на протяжении двух последних недель пытаются уничтожить объекты энергетической инфраструктуры. "Мы видим это по уничтожению инфраструктуры, производства, прокачки, хранения горючего. Мы видим это по первым ударам по региональным энергетическим подстанциям", — отметил он.

Шмыгаль спрогнозировал, что эти атаки будут продолжаться. Но, подчеркнул, что построенная защита — и активная, в виде противовоздушной обороны, и пассивная, в виде специальных конструкций, — работает и продолжает усиливаться.

Ранее "Телеграф" писал, что во время массированной ракетной атаки оккупантов 21 сентября были повреждены отдельные энергетические объекты в центре и на западе Украины. В "Укрэнерго" заявили, что это была первая за последние полгода атака россиян на энергосистему.