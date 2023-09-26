Кому та за яких умов відключатимуть електроенергію: в "Укренерго" дали відповідь

В "Укренерго" графіки відключень запроваджувати не планують

Опалювальний сезон в Україні незабаром розпочнеться, а росія вже здійснила низку атак на енергосистему країни. Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, кому і за яких умов відключатимуть електроенергію.

Ситуацію навколо відключення світла в країні він описав в інтерв’ю "РБК-Україна". Глава "Укренерго" докладно розповів про підготовку енергосистеми до наступної зими.

За його словами, графіки відключень електроенергії зараз актуалізуються, зокрема й регіональними енергозбутовими компаніями.

Глава "Укренерго" пояснив, що графіки відключення світла для конкретних споживачів складаються на місцях, а не в компанії.

"Але всю систему деяких аварійних обмежень електропостачання буде краще збалансовано з урахуванням досвіду минулого року", — підкреслив Кудрицький.

Він також зазначив, що, порівняно з осінню минулого року, зараз набагато більше лікарень, котелень, шкіл, дитсадків, насосних станцій обладнано автономними джерелами живлення. Тому стійкість об’єктів критичної інфраструктури на місцях цього року набагато вища.

"Ми жодних графіків відключень не плануємо. І навіть факт їхнього оновлення Міністерством енергетики не означає, що вони будуть застосовані, ми просто повинні бути готові", — резюмував очільник "Укренерго".

Нагадаємо, що напередодні нового опалювального сезону прем’єр-міністр Денис Шмигаль зробив прогноз, чи зможуть українці пережити холод без відключень світла.

Раніше "Телеграф" писав, чи вимикатимуть електрику і наскільки українська енергосистема готова до зими.