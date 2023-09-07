Українцям радять готуватися до відключень світла: у яких регіонах ситуація найгірша

Графіки відключень світла цього року відрізнятимуться від минулорічних

Україна напередодні опалювального сезону готується до нових відключень світла. У деяких регіонах ситуація з енергетичною інфраструктурою залишається складною.

До чого готуватися українцям та чи чекати на тривалі відключення світла розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю "Громадському радіо". За його словами, у деяких регіонах не вдалося відремонтувати пошкоджені енергооб’єкти.

Так, у Полтаві та Дніпрі жителі мають готуватися до відключень світла, оскільки не вдалося відновити електростанції з кількох причин. Перша з них, за словами Харченка, полягає в тому, що компанії, що генерують, не отримали достатньо коштів для своєчасного ремонту. Друга полягає в тому, що альтернативою української генерації може бути тільки імпорт електроенергії з-за кордону, але й тут не все так просто.

"Імпорт теж фактично заблокований через дії нашого регулятора. І, на жаль, роль регулятора у підготовці до сезону абсолютно деструктивна. Це призводить до того, що я б у фразі "готуватися до можливих відключень" замінив би словом "майбутніх відключень". Тому що, на жаль, часу на ремонт залишається менше, а грошей більше не стає.Відповідно динаміка підготовки не покращується.З генерацією буде боляче.А якщо генерації немає, на жаль, нічого не можна зробити, тільки приготуватися до того, що відключення будуть" - резюмував директор Центру досліджень енергетики.

Крім того, ситуація буде складною ще у кількох регіонах. Йдеться про Київську область, а також Кременчук, Херсон, Харків і Кропивницький. Якщо по всій країні буде середній рівень проблеми, то в цих областях він буде ще вищим, тому українцям потрібно готуватися до відключень уже зараз.

Олександр Харченко додав, що якщо порівнювати з минулим роком, то ситуація буде інша. Режим буде іншим, як обставини. Енергосистема України зараз не повністю відновлена, але при цьому має готуватися до нових можливих атак.

"Я думаю, що характер відключень буде більш передбачуваним і зрозумілим. Тобто, через атаку не випадатиме електрика на 2–3 доби. Ми вже навчилися реагувати на атаки. Ми вже знаємо алгоритми відключення певних шматків мережі. Знаємо, як уникнути серйозних наслідків, і як швидко спрямовувати потоки електрики, обминаючи пошкоджені ділянки. І це дає мені можливість думати, що відключень на добу не буде, але можуть бути графіки в певному режимі", — зазначив Харченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що банки в Україні вже готуються до блекаутів. Робиться все можливе, щоб відключення світла не вплинули на надання послуг клієнтам.