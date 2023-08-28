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Чи зможе росія влаштувати Україні блекаут? Чого чекати від можливих обстрілів восени

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Ворог знову спробує залишити Україну без світла Новина оновлена 28 серпня 2023, 08:27
Ворог знову спробує залишити Україну без світла. Фото Колаж

Росіяни шукають нову тактику

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, з погляду енергопостачання, майбутня зима буде набагато складнішою, ніж попередня, оскільки Україна має гірші "стартові позиції". Росіяни також можуть знову спробувати влаштувати українцям блекаут у холодну пору року, проте вони вже не мають достатньої кількості ракет для таких масованих атак, як минулого року.

Про це заявив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибіцький, пише "РБК-Україна". Він зазначив, що навіть минулого року росія не досягла своєї мети повністю залишити Україну без електрики.

"Однак таких масованих обстрілів, як це було в жовтні, листопаді, грудні, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно — найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а тільки виснажать свої запаси, як це було минулого року", – наголосив Скибицький.

Ймовірно, росіяни вдадуться до тактики комбінованого залпу – пуску 10-30 різних ракет та значної кількості "шахедів". Одна із серпневих атак рф показала, що така тактика дозволяє деяким ворожим об’єктам обходити нашу ППО.

Минулого сезону від безпілотників найбільше страждали підстанції, що є критично важливим елементом енергосистеми. Спікер Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат також вважає, що у разі обстрілів енергетики ворог активно застосовуватиме БПЛА.

"Нам відомо, що росіяни нарощують виробництво ракет. Однак цього все одно недостатньо, щоб підтримувати таку ж інтенсивність ударів, як це було минулої осені та взимку – щотижня, кожні 10-14 днів по 70-100 ракет протягом п’яти місяців. Тому, на мою думку, у разі нових обстрілів енергетики ворог більше застосовуватиме ударні БПЛА", – пояснив він.

Як раніше писав "Телеграф", голова Міністерства енергетики Герман Галущенко повідомив, що енергосистема України буде готова до ефективної роботи в холодну пору. Відповідні відомства готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

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#Україна #Росія #Зима #Обстріли #Блекаут