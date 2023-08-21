Відключень не буде? Міністр енергетики обнадіяв прогнозом щодо електрики взимку

У Міненерго розповіли, у якому разі варто чекати відключень світла

Українська влада переконана, що вітчизняна енергосистема буде готова до проходження зимового періоду, але відключення світла для населення все одно можуть бути.

Як розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко, енергосистема буде готова до ефективної роботи в холодну пору року, а відповідні відомства готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Крім того, міністр зазначив, що Україна має всі необхідні ресурси для того, щоб пройти опалювальний сезон без відключень електрики.

Разом з тим він не виключав, що російські окупанти спробують знову завдавати терористичних ударів по інфраструктурі з метою викликати блекаут в країні.

Галущенко додав, що минулого року українці багато чому навчилися щодо утримання працездатності енергосистеми, але й противник теж може змінити тактику обстрілів.

За словами міністра, якщо нових серйозних пошкоджень не буде, то й обмежень на споживання електрики для населення ніхто не вводитиме.

"Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер", — говорить Галущенко.

Як повідомлялося раніше, секретар РНБО Олексій Данилов раніше заявив, що Україна більш підготовлена до зимового періоду, ніж минулого року, а тому влада в цілому дає оптимістичний прогноз щодо електрики.