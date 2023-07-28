Різниця з минулим роком буде: експерт дав прогноз щодо відключень світла

Україні надано чималі гроші та обладнання для відновлення енергосистеми

Через російський терор критичної інфраструктури України було зруйновано 45% теплової генерації та до 50% всього обладнання лінії високовольтних передач. Хоча "Укренерго" робить все, щоб українці були зі світлом, розраховувати на безперебійне енергопостачання восени-взимку не варто, віялових відключень уникнути не вдасться.

Про це "Телеграфу" розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, Україні надано чималі гроші та обладнання для відновлення енергосистеми.

"Укренерго", наприклад, отримало на ці потреби близько мільярда євро і зараз активно працює над заміною пошкоджених автотрансформаторів та іншого обладнання. Враховуючи це можна сподіватися, що компанії вдасться підготуватися до осіннього періоду та забезпечити необхідне постачання електроенергії споживачам", – зазначив Омельченко.

Натомість за словами експерта, розраховувати на безперебійне енергопостачання не варто. Навіть при максимально вдалому відновленні пошкоджених блоків, що генерують, дефіцит в системі в осінньо-зимовий період і в окремий час доби збережеться. Уникнути віялових відключень електроенергії українцям не вдасться, хоча їх може бути менше, ніж торік.

Крім того, наголосив Омельченко, уряду потрібно працювати над збільшенням фінансової ліквідності енергетичних компаній. На сьогодні одна із найбільших проблем – це великі борги цих підприємств. Якщо у зимовий період на європейських ринках відчутно збільшиться ціна на електроенергію, імпортувати її в пікові періоди буде дуже складно.

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