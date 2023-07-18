Електроенергії може не вистачити: коли потрібно заощаджувати

Енергетики повідомили про зміщення пікових годин

В Україні змістились пікові години споживання електроенергії. Так, якщо раніше населення починало активно споживати електроенергію з 19-ї до 22-ї години, як у травні, то зараз через спеку люди на роботі вмикають кондиціонери і пік починається з 16-ї та триває до 23-ї години.

Про це сайту "Телеграф" повідомили в НЕК "Укренерго".

Найбільший максимум пікового навантаження – з 21-ї до 22-ї години, коли всі вдома і, окрім кондиціонерів, вмикають потужні електроприлади.

Поки що на заклики заощаджувати електроенергію особливо не реагують ні побутові споживачі, ні підприємства, кажуть в Укренерго. Однак, таке перевантаження електромереж може мати невеселі наслідки.

Які саме — читайте на сайті "Телеграф" в статті, яка вийде вранці у середу, 19 липня.

Нагадаємо, наймасованіші обстріли рф всієї енергосистеми України та величезні борги енергетичних компаній загрожують стабільності енергопостачання в Україні. Серед наслідків — з 1 червня 2023 року в Україні зросли ціни на електроенергію для населення. Енергетики розраховують, що додаткові надходження від підвищення тарифу становитимуть близько 25 мільярдів гривень та будуть використані для підготовки до опалювального сезону.