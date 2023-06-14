Замість російського газу – українська електрика: в ОП розповіли, як допомогти Європі після війни

Європа знаходиться в процесі "зеленої" трансформації своєї енергетичної сфери

Після завершення війни Україна могла б запропонувати Європі, яка була дуже залежною від російських енергоресурсів, велику кількість "зеленої" енергії, як у вигляді електроенергії, так і у вигляді продуктів її переробки.

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма.

Він зазначив, що Європа була дуже залежна від російських енергоресурсів: це 150 млрд кубів газу, 200 млн тонн нафти, і 100 млн тонн вугілля щороку. Їх частково вже немає, а через 2-3 роки не буде взагалі. Ці обсяги потрібно чимось заміщати.

"Європа знаходиться в процесі "зеленої" трансформації, тому буде заміщувати це "зеленими" енергоресурсами. Це "зелена" електроенергія, це "зелений" водень, "зелені" енергоємні продукти. Україна може запропонувати велику кількість "зеленої" енергії, як у вигляді електроенергії, так і у вигляді продуктів її переробки. В першу чергу, це водень, для виробництва якого фактично потрібна лише електроенергія і невелика кількість води. Це "зелена" сталь, яка є надзвичайно енергоємною, і це "зелені" добрива", — пояснив Шурма.

За його словами, першим напрямком участі України в електрифікації Європи може стати електрифікація опалення, тобто участь в програмах переходу з газового опалення на теплові електричні насоси.

"Другий — в більшості країн Євросоюзу триває перехід на електромобілі. Це додатковий попит на сотні терават-годин, якого ще вчора в Європі не було. Третій — "зелена" трансформація багатьох індустрій, таких як металургія, хімія, цементна галузь, виробництво скла, які викидають дуже велику кількість вуглекислого газу", — розповів заступник голови ОП.

Він додав, що з одного боку це створює великий додатковий попит на електрику, з іншого — росія скорочує пропозицію викопних ресурсів. З'являється величезна ніша. І Україна може цю нішу зайняти, причому як в поставках електроенергії, так і у вигляді продуктів її переробки.

"Відповідно, ми вже маємо величезну індустрію, яку можна побудувати на інтеграції в Європу. Вона є прибутковою, і не в моменті, а стратегічно, на десятиліття вперед. Це дозволить залучити величезні інвестиції в Україну, створити робочі місця на етапі будівництва, і потім, при експлуатації цих об'єктів, отримати податки тощо", — резюмував Шурма.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Каховську ГЕС будемо відновлювати, в планах — стати енергетичним хабом Європи, — Ростислав Шурма про МВФ, податки та місце України у світі