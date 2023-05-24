Заступник голови Офісу президента Шурма накинув оком на найперспективніше газове родовище України

В Офісі президента продовжують перерозподіл активів під час війни

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма планує перерозподілити одне із найперспективніших газових родовищ України, Свистунківсько-Червонолуцьке, відібравши його у структур підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського.

Про цю можливість повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Facebook юрист і блогер Михайло Шнайдер, наголошуючи, що саме родовище давно фігурує в низці судових та кримінальних справ.

Так, ПАТ "Укрнафта" з 2004 року займалася дослідницькими роботами на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі, проте дозвіл на його розробку від Державної служби геодезії та надр отримала абсолютно невідома фірма "Аркона-газ-енергія". Її єдиною конкурентною перевагою був той факт, що за нею стояв тодішній президент України Петро Порошенко і тому ліцензію вона отримала без конкурсу і за мізерні 4 мільйони гривень.

"Після цього фірму зі спецдозволом продали Вадиму Новинському вже за 200 мільйонів. НАБУ порушило з цього приводу кримінальну справу — намагалося довести збитки державі в 196 мільйонів гривень. А "Укрнафта", до приходу нового керівництва, намагалася повернути родовища в судах", — пише Михайло Шнайдер.

Насправді ж 1 травня судове рішення залишило Свистунківсько-Червонолуцьке родовище за Вадимом Новинським, щоправда, це рішення не остаточне, особливо на тлі арештів активів бізнесмена в Україні.

"Втім, зрештою, схоже, що зараз деякі чиновники просто відберуть родовища у Новинського зовсім за безцінь і віддадуть... кому — це вже вирішуватиме "Куратор Енергетики" — Ростислав Шурма. Так, той самий Шурма", — прогнозує Михайло Шнайдер.