Замглавы Офиса президента Шурма положил глаз на самое перспективное газовое месторождение Украины

В Офисе президента продолжают заниматься перераспределением активов во время войны

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма планирует перераспределить одно из самых перспективных газовых месторождений Украины, Свистунковско-Червонолуцкое, отобрав его у структур подсанкционного проросийского олигарха Вадима Новинского.

Об этой возможности сообщает на своей странице в соцсети Facebook юрист и блогер Михаил Шнайдер, подчеркивая, что само месторождение давно фигурирует в целом ряде судебных и уголовных дел.

Так, ПАО "Укрнафта" с 2004 года занималась исследовательскими работами на Свистунковско-Червонолуцком месторождении, однако разрешение на его разработку от Государственной службы геодезии и недр получила абсолютно неизвестная фирма "Аркона-газ-энергия". Ее единственным конкурентным преимуществом был тот факт, что за ней стоял тогда уже президент Украины Петр Порошенко и потому лицензию она поулчила без конкурса и за мизерные 4 миллиона гривен.

"После этого фирму со спецразрешением продали Вадиму Новинскому уже за 200 миллионов. НАБУ возбудило по этому поводу уголовное дело – доказывало ущерб государству в 196 миллиона гривен. А "Укрнафта", до прихода нового руководства, пыталась вернуть месторождения в судах", — пишет Михаил Шнайдер.

На деле же 1 мая судебное решение оставило Свистунковско-Червонолуцкое месторождение за Вадимом Новинским, правда это решение не окончательное, особенно на фоне арестов активов бизнесмена в Украине.

"Впрочем, в конце концов похоже, что сейчас некоторые чиновники просто отберут месторождения у Новинского совсем за бесценок и отдадут… кому — это уже будет решать "Куратор Энергетики" — Ростислав Шурма. Да, тот самый Шурма", — прогнозирует Михаил Шнайдер.