СБУ арестовала активы олигарха Новинского - сумма немаленькая

Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с рф

Служба безопасности Украины помимо имущества, арестовала еще и активы олигарха Вадима Новинского на сумму более 144 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители информируют, что арест был наложен на 18 млн кубометров газа, который компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО. Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива составляет более 144 млн грн.

"Чтобы избежать санкций СНБО, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с рф. Для реализации сделки он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия в деле Новинского по статье "пособничество стране-агрессору" продолжаются. В настоящий момент, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Напомним, что 20 апреля СБУ также арестовала и имущество подсанкционного пророссийского олигарха Новинского. Его общая сумма составляет три с половиной миллиарда гривен.

Ранее мы писали, что Зеленский ввел санкции против Новинского.