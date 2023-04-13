СБУ арестовала имущество олигарха Новинского на огромную сумму
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СБУ арестовала имущество Новинского на сумму свыше 3,5 миллиарда
СБУ арестовала имущество олигарха Вадима Новинского на сумму, превышающую 3,5 миллиарда гривен.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, в список заблокированных активов входят 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.
В материалах ведомства отметили, что подсанкционный пророссийский олигарх хотел перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.
Для этого он уже привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.
В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) силовики провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.
В ходе досмотра помещений были обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.
В СБУ обещают установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.