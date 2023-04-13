СБУ арестовала имущество олигарха Новинского на огромную сумму

СБУ арестовала имущество Новинского на сумму свыше 3,5 миллиарда

СБУ арестовала имущество олигарха Вадима Новинского на сумму, превышающую 3,5 миллиарда гривен.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в список заблокированных активов входят 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, где добывают промышленные объемы голубого топлива.

В материалах ведомства отметили, что подсанкционный пророссийский олигарх хотел перерегистрировать собственные индустриальные объекты на несколько аффилированных коммерческих структур.

Для этого он уже привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) силовики провели обыски в офисных помещениях предприятий, а также по местам работы и проживанию фигурантов.

В ходе досмотра помещений были обнаружены документы, печати компаний-нерезидентов и прокремлевская религиозная литература.

В СБУ обещают установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.