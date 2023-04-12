СБУ задержала пропагандиста Медведчука: "Телеграф" узнал, о ком речь

Пиарщику Медведчука теперь светит от 12 лет тюрьмы

Служба безопасности Украины задержала еще одного любителя "русского мира". В этот раз в руки нашим правоохранителям попался пропагандист Виктора Медведчука, который помогал агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следует отметить, что стражи порядка не озвучивают имя задержанного, однако в распоряжение "Телеграфа" попали эксклюзивные фото без "блюра", на который можно узнать Алексея Куракина. Он является известным блогером, который занимался политпиаром кума путина.

"Установлено, что фигурант занимался раскруткой медийного образа приспешника кремля как миротворца, которого слышат в москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах", — говорится в сообщении.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство News-front, зарегистрированное во временно оккупированном Крыму. После начала полномасштабной агрессии россии фигурант находился в Хмельницком и оттуда неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование украинского государства в международно признанных границах. Также он занимался дискредитацией Сил обороны и распространял фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

СБУ провели экспертизы, которые подтвердили факт подрывной деятельности Куракина и после этого по месту его жительства были произведены обыски. Во время данных мероприятий у подозреваемого была выявлена компьютерная техника и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

В настоящий момент фигурант был задержан и находится под стражей. Пропагандисту предъявили подозрение в госизмене и теперь ему светит от 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.

Также мы сообщали, что СБУ выкрыла агента ФСБ, который тренировал украинских воинов и искал западное оружие.