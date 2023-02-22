СБУ нашла известного пророссийского блогера: прятался в храме УПЦ МП (фото)

Подозреваемый прятался в мужском монастыре

Украинские правоохранители часто находили различные пророссийские материалы в храмах УПЦ (МП), но сейчас руки в сотрудников СБУ попало нечто большее — целый блогер, который восхвалял "русский мир". Он прятался от правосудия в одном из монастырей Киева.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Сообщается, что задержанный является жителем столицы, которому еще в августе 2022 года было заочно сообщено о подозрении в Госизмене. Он основал так называемый "русский клуб", занимавшийся подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора, среди которых – "русская народная линия" и "одна родина". В своих колонках кремлевский прихлебатель называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "л/днр".

Получив подозрение злоумышленник решил сбежать и пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП), но сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блогера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины. За каждую порцию деструктивного контента предатель получал от агрессора денежное вознаграждение. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что хотя в Службе безопасности не называют имя фигуранта, журналисты утверждают, что задержанным может являться Дмитрий Скворцов. Так, например, считает военный журналист Андрей Цаплиенко. Он напоминает, что Дмитрий был идейным противником независимости Украины еще до Революции Достоинства. По версии журнала "Неделя", в свое время входил в Топ-5 самых украинофобных блоггеров.

"Являлся основателем нескольких пропагандистских организаций, таких как "Русский клуб" и "Народный собор". Его присутствие в Украине было выгодно рашистам, она якобы доказывала пропагандистский нарратив о том, что в стране есть "Киевский режим", а есть "народ, который действительно хочет быть с россией", — рассказывает журналист.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время обысков у митрополита УПЦ (МП) нашли прокремлевские агитки и литературу.

Также мы сообщали о том, что попа-предателя обменяли, чтобы освободить 100 украинских бойцов.