100 украинских бойцов на одного попа-предателя: чем отметился выданный россии священник

Одного священника-предателя обменяли на сотню воинов

Накануне Украина вернула из плена сотню украинских воинов. Это второй крупный февральский обмен после того, как в начале месяца домой вернули 116 бойцов. На этот раз вернули в большинстве своем пленных защитников Мариуполя и одного гражданского — первого заместителя мэра Энергодара. России же выдали священника-коллаборанта из УПЦ МП.

Как пишет УП, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии УПЦ (МП) Николая Звезду. Священнослужитель в мае сговорился с оккупантами, сливал им информацию и помогал проводить так называемые псевдовыборы. По указанию окупантов он организовывал сбор жителей населенного пункта в помещении местного клуба.

Сначала над ним находился суд, где священнику вынесли приговор — 7 лет лишения свободы. Впрочем, потом РФ пригласила священника в качестве обмена, Украина не стала возражать, поскольку это помогло вернуть ребят домой, рассказал Юсов. Священник был только за.

Напомним, что во Львове задержан диакон УПЦ МП за педофилию — он издевался над собственной дочерью. Между тем, дела УПЦ МП ухудшились в Киеве — суд обязал снести МАФ, из которого пытались построить храм.