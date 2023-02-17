Издевался над собственной дочерью: во Львове задержали священника по подозрению в педофилии (фото)

Подозреваемый является диаконом одного из львовских приходов, поэтому первоначально в обвинение дочери никто не верил

На днях во Львове был задержан 44-летний местный житель, имеющий сан священнослужителя. Его подозревают в растлении несовершеннолетних, в том числе издевательстве и изнасиловании собственной дочери к ее 18-летию. При обыске в его доме было найдено много порнографических материалов с участием детей.

Подробности дела раскрыли в пресс-службе полиции Львовской области и ассоциации женщин-юристок "ЮрФем". Последние обратились за помощью к опытному адвокату Олегу Иванову, который и принялся представлять интересы потерпевшей.

Сейчас дочери задержанного уже 21. Несколько лет назад она обратилась к правоохранителям с заявлением о развращении, издевательстве и сексуальном надругательстве, совершенном собственным отцом. На этот шаг ее вдохновил разговор с психотерапевтом. Однако сразу девушке не поверили, поскольку ее обидчик является диаконом одного из львовских приходов. Как утверждает издание Zahid.Net со ссылкой на собственные источники в полиции, это даже не УПЦ МП.

По словам адвоката потерпевшей Олега Иванова, мужчина годами издевался над собственной дочерью, снимал процесс развращения на фото и видео, занимался сексуальным насилием. Вплоть до самого задержания у него, как священнослужителя, был доступ к другим детям, что ставило их в зону риска.

Так выглядело задержание подозреваемого в издевательстве над дочерью диакона

"Полтора года топтались мы на месте. Проблема была в том, что никто ей [потерпевшей] не верил. И полиграф был даже не самым утешительным, таким расплывчатым. Никто не мог поверить, что действительно она говорит правду, потому что ее отец является священнослужителем. Мы проводили расследование, допрашивали ее, проводили полиграф. И на этом все заглохло", — объясняет юрист.

Однако прежде, чем дело закрылось полностью, Иванов смог убедить прокурора в необходимости обыскать жилье подозреваемого. Во время него было обнаружено множество жестких дисков, на которых находились тысячи файлов и документов. Во время проверки носителей информации были найдены фото и видео порнографического характера с участием несовершеннолетних.

"Еще раз допросили пострадавшую уже по тем эпизодам, которые нашли. Она узнала себя, отца, те эпизоды, когда они происходили и что именно было. И эти электронные доказательства совпадают с ее показаниями. И ему инкриминировались", — резюмировал Олег Иванов.

В настоящее время 44-летний подозреваемый находится под стражей без права на залог, хотя и ожидается, что его адвокат может обратиться в суд по изменению меры пресечения. Однако представители дочери горе-священника собираются бороться за тем, чтобы этот человек остался за решеткой.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители пытаются установить, были ли еще факты издевательства над другими несовершеннолетними. Если вину мужчину докажут, ближайшие 15 лет он может провести в тюрьме.

Напомним, что это не первый случай издевательства мужчины над собственной дочерью, ставших известными общественности за последние несколько месяцев. В начале года похожая ситуация "прогремела" на Хмельнитчине — 51-летний местный житель был привлечен к ответственности.

Также "Телеграф" рассказывал, что в ноябре 2022 года СБУ во время обысков в храмах УПЦ МП застала одного из священнослужителей за сексом с несовершеннолетним юношей.