Знущався над власною донькою: у Львові затримали священника за підозрою у педофілії (фото)

Підозрюваний є дияконом однієї із львівських парафій, тому початково у звинувачення доньки ніхто не вірив

Днями у Львові було затримано 44-річного місцевого жителя, який має сан священнослужителя. Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх, зокрема знущанні і зґвалтуванні власної доньки до її 18-ліття. При обшуку у його будинку було знайдено чимало порнографічних матеріалів за участі дітей.

Подробиці справи розкрили у пресслужбі поліції Львівської області та асоціації жінок-юристок "ЮрФем". Останні звернулися за допомогою до досвідченого адвоката Олега Іванова, який і взявся представляти інтереси потерпілої.

Наразі доньці затриманого вже 21. Кілька років тому вона звернулася до правоохоронців із заявою про розбещення, знущання та сексуальну наругу, здійснену власним батьком. На цей крок її надихнула розмова із психотерапевтом. Однак одразу дівчині не повірили, позаяк її кривдник є дияконом однієї із львівських парафій. Як стверджує видання Zahid.Net із посиланням на власні джерела у поліції, це навіть не УПЦ МП.

За словами адвоката потерпілої Олега Іванова, чоловік роками знущався над власною донькою, знімав процес розбещення на фото і відео, займався сексуальним насиллям. Аж до самого затримання він, як священнослужитель, мав доступ до інших дітей, що ставило їх у зону ризику.

Так виглядало затримання підозрюваного у знущанні над донькою диякона

"Півтора року тупцювались ми на місці. Проблема була в тому, що ніхто їй [потерпілій] не вірив. І поліграф був навіть не найбільш втішним, таким розпливчастим. Ніхто не міг повірити, що дійсно вона говорить правду, тому що її батько є священнослужителем. Ми проводили розслідування, допитували її, проводили поліграф. І на тому все "заглохло", — пояснює юрист.

Однак перш ніж справа закрилася повністю, Іванов зміг переконати прокурора у необхідності обшукати житло підозрюваного. Під час нього було виявлено чимало жорстких дисків, на яких знаходилися тисячі файлів та документів. Під час перевірки цих носіїв інформації було знайдено фото та відео порнографічного характеру за участі неповнолітніх.

"Ще раз допитали постраждалу вже по тих епізодах, які знайшли. Вона впізнала себе, батька, ті епізоди, коли вони відбувались і що саме було. І ці електронні докази збігаються з її показаннями. І йому інкримінували", — резюмував Олег Іванов.

Наразі 44-річний підозрюваний знаходиться під вартою без права на заставу, хоча і очікується, що його адвокат може звернутися до суду щодо зміни запобіжного заходу. Однак представники доньки горе-священника збираються боротися за тим, аби ця особа залишилася за ґратами.

Наразі продовжується досудове розслідування, правоохоронці намагаються встановити, чи були ще факти знущання над іншими неповнолітніми. Якщо вину чоловіка доведуть, найближчі 15 років він може провести у в'язниці.

Нагадаємо, що це не перший випадок знущання чоловіка над власною донькою, які стали відомі громадськості за останні кілька місяців. На початку року схожа ситуація "прогриміла" на Хмельниччині — 51-річного місцевого жителя було притягнуто до відповідальності.

Також "Телеграф" розповідав, що у листопаді 2022 року СБУ під час обшуків у храмах УПЦ МП застала одного із священнослужителів за сексом із неповнолітнім хлопцем.