Не хотів спати і загинув: мати розлютилася на впертого сина і застрелила його

Перед вбивством жінка шукала в інтернеті інструкцію щодо зарядки дробовика та отримання страховки життя

Сварки зі смертельними наслідками відбуваються не лише в Україні, а й у "благополучних" країнах, якими є Сполучені Штати.

Про один із подібних інцидентів розповідає британський таблоїд Daily Mail.

За його інформацією, нещодавно суд у США визнав 28-річну жительку Міннесоти Джуліссу Талер винною у холоднокровному вбивстві свого сина. Вона застрелила 6-річного хлопчика за те, що той не хотів спати.

Після невдалої спроби переконати хлопчика в тому, що йому треба заснути, жінка стала агресивною і вивела дитину з дому, взявши з собою рушницю. Вони сіли в машину, де вона дев’ять разів вистрілила в дитину.

За кілька хвилин жінку зупинила поліція, оскільки вікно її машини було розбито, а колесо – спущеним. Зазирнувши до салону, правоохоронці побачили, що пасажирське крісло автомобіля прострілене та залите кров’ю. А у багажнику поліцейські виявили тіло хлопчика.

Згодом поліція знайшла рюкзак хлопчика з робочими листами та домашніми завданнями для дитячого садка, підписані ім’ям убитого малюка, у смітнику вздовж маршруту руху автомобіля. Тести ДНК показали, що кров убитого хлопчика була на одязі та шкірі матері.

Вивчивши історію пошуку в Інтернеті обвинуваченої, слідчі з’ясували, що вона цікавилася тим, як зарядити дробовик та отримати виплату зі страхування життя, якщо дитина помре і скільки крові може втратити шестирічна дитина.

У січні 2021 року Джулісса Талер була позбавлена права на опіку над своїм сином після того, як Департамент соціальних служб округу Дакота дізнався, що вона "переживає психоз і чує голоси, які наказують їй накласти на себе руки". Проте дитину знову довірили їй лише за два тижні до вбивства.

Молодій жінці загрожує довічне ув’язнення без умовно-дострокового звільнення. Вирок буде оголошено 16 лютого.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом батько позбавив життя власного сина та розчленував його тіло.