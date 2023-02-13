Не хотел спать и погиб: мать разозлилась на упрямого сына и застрелила его

Перед убийством женщина искала в интернете инструкцию по зарядке дробовика и получении страховки жизни

Ссоры со смертельным исходом происходят не только в Украине, но и в "благополучных" странах, какими являются Соединенные Штаты.

Об одном из подобных инцидентов рассказывает британский таблоид Daily Mail.

Согласно его информации, недавно суд в США признал 28-летнюю жительницу Миннесоты Джулиссу Талер виновной в хладнокровном убийстве своего сына. Она застрелила 6-летнего мальчика, за то, что ото не хотел спать.

После безуспешной попытки убедить мальчика в том, что ему нужно уснуть, женщина стала агрессивной, вывела ребенка из дома, взяв с собой ружье. Они сели в машину, где она девять раз выстрелила в малыша.

Через несколько минут женщину остановила полиция, так как она окно ее машины было разбито, а колесо – спущенным. Заглянув в салон, правоохранители увидели, что пассажирское кресло автомобиля прострелено и залито кровью. А в багажнике полицейские обнаружили тело мальчика.

Впоследствии полиция нашла рюкзак мальчика с рабочими листами и домашними заданиями для детского сада, подписанные именем убитого малыша, в мусорнике вдоль маршрута движения автомобиля. Тесты ДНК показали, что кровь убитого мальчика была на одежде и коже матери.

Изучив историю поиска в Интернете обвиняемой, следователи выяснили, что она интересовалась тем, как зарядить дробовик и получить выплату по страхованию жизни, если ребенок умрет и сколько крови может потерять шестилетний ребенок.

В январе 2021 года Джулисса Талер была лишена права на опеку над своим сыном после того, как Департамент социальных служб округа Дакота узнал, что она "переживает психоз и слышит голоса, приказывающие ей покончить с собой". Однако ребенка снова доверили ей, всего за две недели до убийства.

Молодой женщине грозит пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения. Приговор будет оглашен 16 февраля.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом отец лишил жизни собственного сына и расчленил его тело.