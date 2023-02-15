Храм-МАФ возле Десятинной церкви в Киеве. Почему УПЦ МП боролась за часовню именно там?

На месте, к которому присоседился российский киоск, когда-то был первый каменный храм Киевской Руси

Суд в Киеве обязал снести с территории между фундаментом Десятинной церкви и музеем истории Украины храм УПЦ МП, который от незаконного синего киоска из клеенки перерос во что-то, что выглядит как церковь. А дальше мог так же ненавязчиво переползти на фундамент уникального храма, являвшегося символом Киевской Руси и усыпальницей князей.

Эволюция киоска в "монастырь"

В среду, 15 февраля, министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что иск об освобождении участка подал Национальный музей истории Украины. Храм-МАФ был построен незаконно, противоречит целевому использованию территории и нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса. Решение суда еще не вступило в силу и УПЦ МП может подать апелляцию.

Киоск расположен в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса Десятинная церковь.

Сначала у фундамента ненавязчиво поставили синий киоск

Киоском церковь называют не из-за внешнего сходства — именно такое определение (малой архитектурной формы, то есть МАФа) зданию дал один из судов.

Скандал тянется с 2005 года: тогда у фундамента Десятинной церкви представители УПЦ МП установили синий киоск с крестом, а через несколько лет — деревянную часовню, которую назвали "монастырем" и "Десятинным Храмом Пресвятой Богородицы".

Акция "Свободу архитекторам" за увольнение архитектора Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, обвиняемых в попытке поджога

В 2012 и 2018 годах были попытки поджечь помещение. Второй раз незаконное здание пытался поджечь архитектор Александр Горбань, его арестовали на два месяца.

Исторический музей в 2018 году подал иск с требованием демонтировать здание. В том же году комиссия Киевсовета поддержала петицию о ее демонтаже. Несмотря на это, "Десятинный монастырь" функционирует до сих пор.

В УПЦ МП продолжают утверждать, что "церковь" там возведена законно, а сейчас даже угрожают "Божьим судом".

УПЦ МП нацелилась на Старокиевскую гору неслучайно

История с киоском подтверждает фразу, что "свято место пусто не бывает". Это первый каменный храм в Киевской Руси, построенный в 989-966 годах по решению князя Владимира. Название Десятинная происходит от обещания князя жертвовать десятую часть дохода на храм. Десятинная церковь стояла на истоках архитектуры Киевской Руси и являлась ее символом.

Так представляли храм П. Толочко и В. Харламов

Как выглядела первая версия храма — никто не знает, потому что в XIII веке ее разрушили во время монгольского нашествия. Известно, что она была в Византийском стиле, здесь была усыпальница князей, что подтвердилось при раскопках по инициативе митрополита Петра Могилы. В руинах был найден саркофаг князя Владимира и его дружины Анны.

Десятинная церковь, разрушенная уже в СССР

Второй раз церковь восстановили в XIX в., однако в 1928 г. его уничтожили по распоряжению советской власти. Далее здесь проводили раскопки и нашли мозаичный пол, гробницы, а рядом развалины княжеских дворцов. Ценные артефакты вывезли в Россию.

Дискуссии о восстановлении

Разговоры, что делать с фундаментом, велись не один год подряд. Несколько раз предлагали построить храм заново — это делал почти каждый президент независимой Украины.

Первым был Леонид Кучма, но впоследствии отказался от идеи, дальше об "восстановлении" заговорил Виктор Ющенко, он даже дал киевским властям задачу воссоздать церковь, на это планировали потратить почти 100 миллионов гривен. Параллельно с этим велись раскопки.

Однако останавливало то, что не было никаких свидетельств о том, как выглядела церковь в оригинальном виде. Есть несколько версий, но доказать точно не может никто. Еще одним аргументом "против" было закрытие Андреевской церкви. К тому же начались споры, какая именно конфессия будет править службы в храме на месте уникального памятника.

В итоге выставили на осмотр только уцелевший фундамент. А поставили точку в этом разговоре эксперты ЮНЕСКО в 2011 году. Международная мониторинговая миссия пришла к выводу, что никакого сооружения на этих ценных фундаментах быть не должно, потому что мы не знаем, как действительно выглядела церковь. И реконструкция будет фальсификацией.

Как сообщал Телеграф, 7 января митрополит Эпифаний провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Это событие уже назвали историческим для украинского православия, потому впервые в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провели службу представители Православной церкви Украины.