"Служба божья уже выехала": в храме УПЦ МП перепели песню о Бандере (видео)

Пользователи сети остались недовольными

Священники Мукачевской епархии УПЦ МП спели в храме свою версию ставшей хитом песни о Степане Бандере, что было крайне неоднозначно воспринято в сети.

Кадры пения были обнародованы в YouTube-канале Винницкой епархии, где назвали песню "народным творчеством".

Как можно услышать на записи, священники вместо имени Бандеры вставили имя главы УПЦ МП Онуфрия, а вместо Украины упомянули о названии своей церкви.

"Батько наш — Онуфрій, УПЦ — нам мати, ми за свою церкву будем вболівати", — поют мужчины на видео.

Стоит отметить, что пользователи сети восприняли эту запись скорее негативно, так часть из них упрекнула священнослужителей за то, что те, как подобает россиянам, украли песню, а другие начали шутить о том, что вскоре в церковь наведается "Служба божья Украины" (СБУ).

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии в ряде храмов УПЦ МП были проведены обыски, по итогу которых некоторым священникам было объявлено о подозрении в государственной измене.

Вместе с тем за 10 месяцев войны в Украине существенно уменьшилось количество граждан, считающих себя прихожанами церквей Московского патриархата.