"Служба божа вже виїхала": у храмі УПЦ МП переспівали пісню про Бандеру (відео)
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Користувачі мережі залишилися незадоволеними
Священники Мукачівської єпархії УПЦ МП заспівали в храмі свою версію хіта про Степана Бандеру, що було вкрай неоднозначно сприйнято в мережі.
Кадри співу було оприлюднено у YouTube-каналі Вінницької єпархії, де назвали пісню "народною творчістю".
Як можна почути на записі, священники замість імені Бандери вставили ім’я голови УПЦ МП Онуфрія, а замість України згадали назву своєї церкви.
"Батько наш — Онуфрій, УПЦ — нам мати, ми за свою церкву будемо вболівати ", — співають чоловіки на відео.
Варто зазначити, що користувачі мережі сприйняли цей запис швидше негативно, тому частина з них дорікнула священнослужителям за те, що ті, як личить росіянам, вкрали пісню, а інші почали жартувати про те, що невдовзі до церкви навідається "Служба Божа України" (СБУ). ).
Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії у низці храмів УПЦ МП було проведено обшуки, за підсумками яких деяким священникам було оголошено про підозру у державній зраді.
Водночас за 10 місяців війни в Україні суттєво зменшилась кількість громадян, які вважають себе парафіянами церков Московського патріархату.