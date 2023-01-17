"Служба божа вже виїхала": у храмі УПЦ МП переспівали пісню про Бандеру (відео)

Користувачі мережі залишилися незадоволеними

Священники Мукачівської єпархії УПЦ МП заспівали в храмі свою версію хіта про Степана Бандеру, що було вкрай неоднозначно сприйнято в мережі.

Кадри співу було оприлюднено у YouTube-каналі Вінницької єпархії, де назвали пісню "народною творчістю".

Як можна почути на записі, священники замість імені Бандери вставили ім’я голови УПЦ МП Онуфрія, а замість України згадали назву своєї церкви.

"Батько наш — Онуфрій, УПЦ — нам мати, ми за свою церкву будемо вболівати ", — співають чоловіки на відео.

Варто зазначити, що користувачі мережі сприйняли цей запис швидше негативно, тому частина з них дорікнула священнослужителям за те, що ті, як личить росіянам, вкрали пісню, а інші почали жартувати про те, що невдовзі до церкви навідається "Служба Божа України" (СБУ). ).

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії у низці храмів УПЦ МП було проведено обшуки, за підсумками яких деяким священникам було оголошено про підозру у державній зраді.

Водночас за 10 місяців війни в Україні суттєво зменшилась кількість громадян, які вважають себе парафіянами церков Московського патріархату.