На одиозного митрополита Павла из УПЦ МП завели дело: в чем его обвиняют

К открытию уголовного производства привели резкие слова митрополита

Против небезызвестного митрополита Павла Лебедя, который также известен как Паша "Мерседес", в Украине открыли уголовное производство. Причиной тому стало его высказывание в сторону предстоятеля Православной церкви Украины Эпифания.

Об этом сегодня, 19 января, в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Нардеп подчеркнул, что во время Рождественской речи Паша "Мерседес" позволил себе сказать следующие слова:

"Успенский собор отдали раскольнику и самопразднику. Раскольник это Филарет, самосвят — Эпифаний. Мне говорят помянуть Эпифания. Кого – сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета. Сегодня "властные Ироды" отвергают Христа, убивают не 14 тыс. младенцев, а миллионы людей. Как бес все мудро сделал. Под видом объединения они начали "гонку" на Церковь. Они хотят уничтожить Александра Невского. Это группа безбожников, бандитов, ведущих открытую войну против Церкви. Главное для них – не война. Главное – уничтожить святую соборную и апостольскую Церковь. То есть нас с вами отвлечь от Христа".

В свою очередь Ярослав Юрчишин подчеркнул, что Лебедь такими словами "сеет раздор среди верующих". А потому обратился в Генпрокуратуру Украины, где его мнение поддержали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после многочисленных обысков Службы безопасности Украины в храмах московского патриархата Павел Лебедь обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой не выселять священнослужителей УПЦ МП со Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.