Епифаний сообщил, при каком условии ПЦУ готова принять наместника Лавры Павла

Новости Украины: Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что если наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел покается, его примут в ПЦУ.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью рассказал, что Православная церковь Украины готова принять всех представителей Московского патриархата, даже наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, но с условием.

При этом, митрополит Киевский и всея Украины отметил, что на данный момент ему "сложно представить", чтобы владыка Павел попросил принять его в ПЦУ. Но, если такое решение будет оглашено и владыка Павел покается в том, что он делал до сих пор, то это возможно.

Он отметил, что сейчас в тех его высказываниях, которые мы слышим в СМИ, это только ненависть. Епифаний добавил, что Саул тоже переродился в апостола Павла, поэтому возможно, что-то произойдет в его жизни, что он также изменит свое мнение и станет на путь развития уже единой Церкви.

Предстоятель ПЦУ также добавил, что если мы не примем человека, который кается, то о каком единении тогда можно говорить.

Напомним, 30 ноября 2018 года стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, а также у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя). В Службе безопасности отметили, что следственные действия проводят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, по поручению следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области в рамках уголовного производства по статье нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.