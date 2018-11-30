Сотрудники СБУ проводят обыски в Лавре и жилье митрополита Павла

Новости Украины: Сотрудники службы безопасности Украины проводят обыски в здании Киево-Печерской Лавры, а также у митрополита Павла (Лебедя).

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, а также у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, митрополита Павла (Лебедя).

В сообщении указано, что обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

В Службе безопасности отметили, что следственные действия проводят под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области, по поручению следственного управления ГУ Нацполиции в Киевской области. Сейчас следственные действия продолжаются, добавили в СБУ.

В уголовном производстве расследуется преступление, которое предусмотрено статьей 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии. Уголовное производство открыто после одного из интервью Митрополита Павла.

В определении суда говорится "25 октября 2018 на хостинге YouTube на ЮТУБ. Канале "Главновости" размещено видеозапись с интервью наместника Свято-Успенского Киево-Печерской Лавры УПЦ Лебедя Петра Дмитриевича под названием" Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался" .

Напомним, Синод Вселенского патриархата не объявил дату проведения Объединительного собора и не подтвердил готовность текста Томоса. Как предварительно определено, Томос будет официально предоставлен в Стамбуле, после совместной литургии Вселенского патриарха с новым предстоятелем единой поместной Украинской православной церкви, избранным на Объединительном соборе в Киеве.