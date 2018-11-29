Томос для Украины: Константинополь объявил о решении

Новости Украины: Вселенский патриархат объявил о начале работы над уставом Украинской поместной церкви.

Синод Вселенского патриархата не объявил дату проведения Объединительного собора и не подтвердил готовность текста Томоса.

"В контексте ранее принятого Вселенским патриархатом решения о предоставлении автокефалии Украинской церкви и ожидании предоставления патриаршего и синодального Томоса Священный Синод создал проект конституционного устава Украинской церкви", - говорится в пресс-релизе по результатам трехдневного заседания Синода.

Как известно, 17 апреля текущего года Президент Украины Петр Порошенко заявил об официальной просьбе к Вселенскому Патриарху о предоставлении автокефалии. Решение предоставить Томос об автокефалии православной церкви в Украине было принято Синодом Вселенского патриархата 11 октября этого года. Русская православная церковь и главы Украинской православной церкви Московского патриархата отказались признавать решение Вселенского патриархата и оказывали сопротивление процессу. Впрочем, 3 ноября Президент Украины и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Как предварительно определено, Томос будет официально предоставлен в Стамбуле, после совместной литургии Вселенского патриарха с новым предстоятелем единой поместной Украинской православной церкви, избранным на Объединительном соборе в Киеве.