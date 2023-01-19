На одіозного митрополита Павла з УПЦ МП завели справу: у чому його звинувачують

До відкриття кримінального провадження привели різкі слова митрополита

Проти відомого митрополита Павла Лебедя, який також відомий як Паша "Мерседес", в Україні відкрили кримінальне провадження. Причиною цьому стало його висловлювання у бік предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

Про це сьогодні, 19 січня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

Нардеп підкреслив, що під час Різдвяного мовлення Паша "Мерседес" дозволив собі сказати такі слова:

"Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви. Головне для них не війна. Головне – знищити святу соборну й апостольську Церкву. Тобто нас з вами відвернути від Христа".

Своєю чергою Ярослав Юрчишин підкреслив, що Лебідь такими словами "сіє розбрат серед вірян". А тому звернувся до Генпрокуратури України, де його думку підтримали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після численних обшуків Служби безпеки України у храмах московського патріархату Павло Лебідь звернувся до Володимира Зеленського із проханням не виселяти священнослужителів УПЦ МП зі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.