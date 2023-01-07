"Не хочу їхати, так все душевно": у мережі підняли на сміх митрополита УПЦ МП Павла під Лаврою

Сам церковник вочевидь залишився вкрай невдоволеним тим, що сталося

На різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі, яке пройшло у суботу, 7 січня, ймовірно, не пустили скандально відомого настоятеля Лаври Павла (Лебідь), більше відомого як "Паша Месредес". Це прізвисько священнослужитель, якого позбавили доступу до лаврського Успенського собору та Трапезної церкви, отримав в Україні за любов до дорогих німецьких авто.

Поки невдоволений таким розвитком ситуації митрополит чатував поблизу брами, користувачі Мережі висміювали його, публікуючи нові жартівливі картинки на цю тему.

"Телеграф" вирішив зібрати у цьому матеріалі найцікавіші, до яких увійшли меми із фразами "пред'явіть перепустку", "парковка Мерседес", вже відома усім "вообщє нє хочу уєзжать, тут душевно, по-домашнєму" і "пішов на**й".

Варто нагадати, що "Паша Мерседес" часто потрапляв у скандали через свої витівки. Зокрема, церковник розсилав прокляття на працівників музеїв, після чого нібито раптово померли три реставратори. На щастя, згодом вони знайшлися живими і здоровими, тож історія митрополита була висміяна як чергова його брехня.

Водночас найгучнішим скандалом за участі одіозного священнослужителя стало журналістське розслідування про "здобутки" Павла, котре сильно розлютило його. Митрополит почав погрожувати журналісту тим, що вже скоро той постане перед Судом Божим, а його діти помруть.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як представники РНБО ввели санкції проти настоятеля Лаври Павла (Лебідь).

Також ми писали, як "Паша Мерседес" особисто звертався до президента Володимира Зеленського із проханням не позбавляти УПЦ МП права оренди приміщень у Лаврі.