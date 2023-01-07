"Не хочу уезжать, так все душевно": в сети подняли на смех митрополита УПЦ МП Павла под Лаврой

Сам церковник явно остался крайне недоволен тем, что произошло

На рождественскую службу в Киево-Печерской лавре, которая прошла 7 января, вероятно, не пустили скандально известного настоятеля Лавры Павла (Лебедь), больше известного как "Паша Месредес". Это прозвище священнослужитель, лишённый доступа к лаврскому Успенскому собору и Трапезной церкви, получил в Украине за любовь к дорогим немецким авто.

Пока недовольный таким развитием ситуации митрополит караулил у ворот, пользователи Сети высмеивали его, публикуя новые шутливые картинки на эту тему.

"Телеграф" решил собрать в этом материале самые интересные, в которые вошли мемы с фразами "предъявите пропуск", "парковка Мерседес", уже известная всем "вообще не хочу уезжать, здесь душевно, по-домашнему" и "пошел на*й".

Стоит напомнить, что "Паша Мерседес" часто попадал в скандалы из-за своих проделок. В частности, церковник рассылал проклятие на работников музеев, после чего якобы внезапно скончались три реставратора. К счастью, впоследствии они нашлись живыми и здоровыми, так что история митрополита была высмеяна как очередная его ложь.

В то же время самым громким скандалом при участии одиозного священнослужителя стало журналистское расследование о финансовых "достижениях" Павла, сильно разозлившее его. Митрополит начал угрожать журналисту тем, что скоро тот предстанет перед Судом Божьим, а его дети умрут.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как представители СНБО ввели санкции против настоятеля Лавры Павла (Лебедь).

Также мы писали, как "Паша Мерседес" лично обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не лишать УПЦ МП права аренды помещений в Лавре.