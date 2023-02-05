"Невозможно смотреть без слез": фото истощенного военного после плена тронуло украинцев

Военнослужащий признался в камере, что даже опасался пробовать фрукт

Украина продолжает работать над освобождением из плена наших защитников, только днем ранее вернув домой еще 116 бойцов. Едва ли не самым известным из них благодаря внезапному снимку стал уроженец Донецка Максим Колесников. Его, осунувшегося и уставшего пленом, угостили яблоком во время обмена, на что он сообщил, что уже около года не видел и не ел свежих фруктов.

Растерянность во взгляде и удалось зафиксировать фотографу Андрею Качору, который только благодаря случаю нажал кнопку съемки — должен был в целом делать видео. Но "промахнулся" и сделал снимок, который, по мнению многих украинцев, обязательно войдет в учебники истории.

Максим Колесников получил краснобокий фрукт всего через несколько минут после обмена. Сразу признался, что даже боится пробовать, но желание снова почувствовать свежий вкус пересилило другие эмоции. Единственной реакцией на это стало слово "офигенно".

"Счастливые люди на свободе. Счастливы от того, что могут позвонить родным. Увидеть наше знамя, слышать украинский язык. Укусить украинское яблоко!" – поделился эмоциями авто исторического фото Андрей Качор.

То самое историческое фото

Многие друзья военнослужащего были очень рады новости о его возвращении домой. На странице в Facebook можно найти немало радостных комментариев, хотя некоторые и подчеркивают, что плен сильно изменил Максима.

"Узнать на первом фото нашего красивого, статного, стильного, очень умного, порядочного и интеллигентного Макса очень непросто, — пишет знакомая Екатерина Золотарева. — От него осталась ровно половина того человека, который я видела в реальной жизни в последний раз. Осунулся, поседел совсем".

И это действительно так — разница во внешнем виде Максима Колесникова и после плена поразительна.

Максим Колесников до плена и после

Максим Колесников в плен

Украинцы довольно эмоционально реагируют на возвращение военнопленных, в частности — на факт о радости от обычного яблока.

Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения Максим Колесников работал в должности СМО "Быстро деньги". Также занимался армейским обеспечением в Офисе реформ при Кабинете Министров. Успел побывать также представителями сетей Moyo, Eldorado и Аптека доброго дня. Служба проходила еще до 24 февраля 2022 года, была частью 26-й артиллерийской бригады. В русском плену он пробыл много долгих месяцев, но наконец-то вернулся домой.

Следует отметить, что пока наши военные страдают во время плена, у российских военнопленных много привилегий и даже зарабатывают деньги, будучи заключенными. Это им позволяет тот факт, что Украина придерживается принципов Женевской конвенции.

Представители "Телеграфа" в свое время смогли побывать в одной из колоний для российских военных и проверили, как им живется.