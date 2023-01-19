Зарабатывают деньги и читают на украинском: как пленные россияне живут в украинской колонии (фото)

Оккупантов приучают самостоятельно готовить, работать и даже читать на украинском

Российские оккупанты, которым повезло выжить в боях с украинскими защитниками и попасть в плен, сейчас содержатся в специальных лагерях. Систематически заключенных там посещают уполномоченные члены международных организаций. В то же время россия доступа к пленным украинцам не предоставляет, поэтому в каких условиях содержатся наши граждане — остается вопросом.

Журналистам издания Meduza удалось посетить одно из мест, где находятся военнопленные и показать, как живут в Украине окупанты.

Комната для отдыха

Как сообщили репортеры, из самой колонии, где содержатся захватчики из россии, отселили обычных украинских заключенных, ведь это предусмотрено Женевской конвенцией. Что касается условий для проживания, то в колонии за ними постоянно следят представители Красного Креста. Они систематически посещают тюрьму с соответствующими проверками.

В колонии российских пленных приучают к оплачиваемой работе. За полученную зарплату военнопленные могут приобрести себе что-нибудь в местном магазине — или, к примеру, заплатить за дополнительный разговор по телефону с родными.

Военнопленные работают и заработают деньги на собственные нужды

Питаются оккупанты самостоятельно, готовя для себя трижды в день.

Питаются захватчики три раза в день

Также у пленников есть комната отдыха, где они могут посмотреть телевизор или даже почитать книги на украинском языке. На территории колонии есть церковь.

Напомним, что ранее журналистам "Телеграфа" удалось побывать в лагере, где содержатся военнопленные оккупанты. Подробнее узнать об условиях проживания кафиров в Украине можно узнать из нашего материала: "Несправедливость по-украински: в каких условиях содержатся пленные враги и что они говорят о войне".