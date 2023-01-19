Зарабатывают деньги и читают на украинском: как пленные россияне живут в украинской колонии (фото)
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Оккупантов приучают самостоятельно готовить, работать и даже читать на украинском
Российские оккупанты, которым повезло выжить в боях с украинскими защитниками и попасть в плен, сейчас содержатся в специальных лагерях. Систематически заключенных там посещают уполномоченные члены международных организаций. В то же время россия доступа к пленным украинцам не предоставляет, поэтому в каких условиях содержатся наши граждане — остается вопросом.
Журналистам издания Meduza удалось посетить одно из мест, где находятся военнопленные и показать, как живут в Украине окупанты.
Как сообщили репортеры, из самой колонии, где содержатся захватчики из россии, отселили обычных украинских заключенных, ведь это предусмотрено Женевской конвенцией. Что касается условий для проживания, то в колонии за ними постоянно следят представители Красного Креста. Они систематически посещают тюрьму с соответствующими проверками.
В колонии российских пленных приучают к оплачиваемой работе. За полученную зарплату военнопленные могут приобрести себе что-нибудь в местном магазине — или, к примеру, заплатить за дополнительный разговор по телефону с родными.
Питаются оккупанты самостоятельно, готовя для себя трижды в день.
Также у пленников есть комната отдыха, где они могут посмотреть телевизор или даже почитать книги на украинском языке. На территории колонии есть церковь.
Напомним, что ранее журналистам "Телеграфа" удалось побывать в лагере, где содержатся военнопленные оккупанты. Подробнее узнать об условиях проживания кафиров в Украине можно узнать из нашего материала: "Несправедливость по-украински: в каких условиях содержатся пленные враги и что они говорят о войне".