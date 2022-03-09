Российские пленные заявили, что пойдут против путина, когда вернутся домой (видео)

Российские солдаты-разведчики извинились перед украинским народом.

В среду, 9 марта, на 14-й день полномасштабного вторжения рф в Украину состоялась пресс-конференция, на которой пленные российские солдаты обратились к своему главнокомандующему.

Соответствующее видео доступно на YouTube-канале "Інтерфакс-Україна".

Пленные извинились за то, что пришли в Украину с войной, а также заявили, что если вернуться на родину, то пойдут против кровавого диктатора владимира путина.

"Своему главнокомандующему хочу сказать, чтобы он перестал воздействовать на Украину своими террористическими актами. Когда мы вернемся, мы станем против него", — заявил пленный Владимир Рассказов.

"Очень сильно извиняюсь. Своему руководству хочу сказать, что сожалею, что пошел с войной в Украину. Когда я приеду домой, то я пойду против своей власти, против путина, за то, что он сделал с украинским народом", — сказал пленный Александр Яковчук.

"Приношу свои глубочайшие извинения украинскому народу. Я понимаю, какое ужасное дело мы совершили и совершаем. Никаких фашистов или гнета украинского народа нет. Мы воюем против мирной нации. Хочу сказать верховному главнокомандующему, что долго все это прятать не получится. Рано или поздно они (пленные) вернутся домой. Рано или поздно у народа лопнет терпение, чтобы свергнуть такое правительство, которое обманным путем бросает сюда молодых пацанов", — заявил пленный Максим Черник.

Ранее пленный российский солдат признался, что им приказали убивать мирных граждан.