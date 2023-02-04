Война — день 346: россияне концентрируют силы возле Бахмута и готовятся к новому наступлению

Оперативно о главном 4 февраля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 346 дней. Оккупанты усиливают свое присутствие в районе Бахмута, а также возле Сватово и Кременной, однако их сил там недостаточно, чтобы заметно повлиять на ситуацию, а потому бои за эти населенные пункты будут продолжаться с прежним размахом. Вместе с тем российское руководство готово бросить в самоубийственное наступление еще не один десяток тысяч солдат, а потому скорое завершение войны не предвидится.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 февраля, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Канада вместе с союзниками обсудила поставки в Украину танков Leopard 2 — министр обороны Анита Ананд.

00:00 Генпрокурор США разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине. Речь идет о 5,4 млн долларов российского олигарха Константина Малофеева

Информация за 1 февраля доступна в сводке: Война — день 343: ВСУ давят на Луганщине, а оккупанты бомбят мирные города.

С данными за 2 февраля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 344: оккупанты штурмуют позиции ВСУ на Донбассе и обстреливают города.

О происходившем 3 февраля читайте в материале: Война — день 345: оккупанты пытаются усилить давление на ВСУ на Донбассе.