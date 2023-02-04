Начало положено: генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные средства олигарха рф

В апреле прошлого года российского олигарха Константина Малофеева обвинили в попытках уклониться от санкций

В процессе взимания с рф компенсации за нанесенный войной ущерб появились первые значимые подвижки: в пятницу, 3 февраля, генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передать конфискованные средства российского олигарха Украине.

Об этом передает CNN.

О важном решении Гарланд объявил в ходе встречи со своим украинским коллегой, генеральным прокурором Украины Андреем Костиным.

"Сегодня я объявляю, что разрешил первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине… Эти конфискованные активы появились после того, как я объявил в апреле прошлого года о предъявлении обвинения указанному российскому олигарху Константину Малофееву по обвинениям в уклонении от санкций" – сказал Гарланд.

Он пояснил, что согласно его сегодняшнему разрешению, в дальнейшем изъятые средства будут переданы Госдепу в поддержку народа Украины.

В свою очередь Андрей Костин добавил, что Украина и США посылают четкий сигнал людям, поддерживающим войну, что "не будет никакого иммунитета и безнаказанности за международные преступления".

Генпрокурор Украины поблагодарил Соединенные Штаты за усилия в поддержке украинского народа.

"Сегодня мы наблюдаем разрешение на передачу конфискованных активов в размере 5,4 миллиона долларов США Государственному департаменту с целью восстановления разрушенной войной Украины", — добавил Костин.

Ранее сообщалось, что, по мнению глава ГУР МО Украины Кирилла Буданова, сейчас сложно сказать, с кем Украина будет говорить про репарации и ответственности за преступления против украинского народа. Но этот процесс неизбежен, и сейчас главная задача Украины – системное и государственное ослабление россии. Для этого мы должны активно подключаться к евроатлантическим и европейским структурам: политическим, экономическим, силовым, правовым, гуманитарным и образовательным.